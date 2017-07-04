Asamoah Gyan, o paylaşımları beğendi
Kayserispor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan'ın, Kayserispor taraftarlarının sosyal medya hesabına yaptığı yorumları beğenmesi heyecana neden oldu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:04
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Aboubakar direniyor
Toplam 21
Yorum
Forman hazır Abou işini hallet gel Seni seviyoruz
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2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 15
Yorum
norvecteyananfener fenerbahce ayagindaki bir prangadan kurtulmustur, ronaldo transfer edilseydi bu adamin gidisi kadar sevinmezdim. camiamiza hayirli olsun.
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 28
Yorum
kartalpençesi kıskananlar çatlasın.
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