 Asamoah Gyan, o paylaşımları beğendi – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    , o paylaşımları beğendi

    Asamoah Gyan, o paylaşımları beğendi

    Kayserispor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu dünyaca ünlü futbolcu 'ın, Kayserispor taraftarlarının sosyal medya hesabına yaptığı yorumları beğenmesi heyecana neden oldu.

    Kayserispor'un yaklaşık iki aydır transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı oyuncuyu, Kayserispor taraftarları da sosyal medyadan takibe aldı. Taraftarlar, 31 yaşındaki golcü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yorum yağdırdı. Bazı taraftarlar ise 'Come To Kayserispor' yazdı. Yapılan yorumların tarafından beğenilmesi ise sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecanın artmasına neden oldu.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:04
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