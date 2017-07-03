 Şamil Çinaz, Kayserispor'da – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şamil Çinaz, 'da

    Şamil Çinaz, <a href="/index/kayserispor?id=e7a6ff93-9d3d-436a-aae8-fecbad4a400f" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da

    , geçen sezon Bursaspor'da top koşturan Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    , transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım, geçen sezon Bursaspor'da ter döken Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    "Geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:59
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