Şamil Çinaz, Kayserispor'da
Kayserispor, geçen sezon Bursaspor'da top koşturan Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Şamil Çinaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:59
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''Saygısızlık''
Toplam 28
Yorum
CIM BOM BOM TOPLA VALIZINI GIT ARTIK - AMA PARA KAZANDIR DA GIT - NE KATKIN VAR KI ZATEN - AMACINIZ BEDELSIZ GITMEK ... SADECE FAZLADAN PARA ALMAK ICIN
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Orkan Çınar da işlem tamam
Toplam 12
Yorum
awentador Böyle futbolcuları alıp üstüne daha çok katıp süper yıldızları üreteceksin sonrada vitrine koyup Avrupayı peşinden koşturacaksın .
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Aboubakar direniyor
Toplam 12
Yorum
xxxx oyuncu bişey demiyor ben beşiktaşta oynamak istiyorum diyor adam daha nedesin klüpleri zorluk çıkarıyor ama bu iş beşiktaşın işine yarıyacak
Şamil Çinaz, Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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