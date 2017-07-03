Kayserispor'da 8 futbolcu kadro dışı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda futbolcularımızdan Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman, 10 gün izinli olup kendilerine kulüp bulmaları söylenmiş, kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:55
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F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Toplam 8
Yorum
huseyin haberde kaç adet kombine satıldığının bilgisini de verseydiniz bari, kaç adet kombine satılmış gerçekten görseydik.
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F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Toplam 8
Yorum
alper geçen sene kombinesi olmasına rağmen gelmeyen çok sayıda kişi vardı.bu da tamamen oynanan futbolla alakalıydı.iyi ve istekli oynansın yeter
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G.Saray'ın kaptanı F.Bahçe'de
Toplam 8
Yorum
cskn Teşekkürler sinan seni çok ararız ...ALLAH yolunu açık etsin..
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