Kayserispor'da 8 futbolcu kadro dışı!

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda futbolcularımızdan Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman, 10 gün izinli olup kendilerine kulüp bulmaları söylenmiş, kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.