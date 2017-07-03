Kayserispor transfer rekortmeni

Sarı kırmızılılar Şili, Romanya, Sırbıstan, Belçika, Türkiye A milli takımları ile Türkiye A2, U21 ve U20 milli takımlarından genç ve tecrübeli oyuncuları kadrosuna topladı. Gana milli takımından Asamoah Gyan ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun durumları ise yarın netleşecek

Yeni sezon çalışmalarını 6 Temmuz'dan itibaren Erzurum Palandöken'de sürdürecek olan sarı kırmızılı takımda diş ameliyatını bahane ederek henüz kampa katılmayan Wellinton'un durumu dışında, Şili milli takımından transfer edilen Gonzalo Espinoza'nın da yarın Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağıbildirildi. Milli takımlara gittikleri için izin verilen Deniz Türüç, Ryan Mendes ve Ali Ahamada'da 5 Temmuz'da Kayseri'de olacak. Sarı kırmızılı oyuncular Kayseri kampının bitiminde 6 Temmuz'da Erzurum Palandöken kampına hareket edecek. Gana milli takım forveti Asomoah Gyan ile Galatasaray'dan kopan Sabri Sarıoğlu'nun durumları ise yarın netleşecek.



YENİ TRANSFERLER : Jr. Silvio ( Astra- Romen A milli takım kalecisi), Gonzalo Espinoza ( Ude Chile- orta saha-Şili A milli takımı) Dejan Meleg( Wojvodina- orta saha- Sırbıstan U-20 milli), Atila Turan (Reims-sol bek) Erdal Öztürk (Bayern Münich- orta saha),Geoffrey Bia (Sion- kanat oyuncusu- Belçika A milli), Ömer Kandemir (Bandırmaspor- sağbek -Türkiye U 20 milli), Oğuzhan Berber( Adana Demirspor- Solbek- Türkiye A2 milli), Stephane Badji( Anderlech- orta saha- Senegal A milli), Christian Sapunaru ( Astra-stoper- Romanya A milli), Şamil Çinaz ( Bursaspor- ön libero), Fernando Boldrin (Bucuresti- orta saha)



ESKİ OYUNCULAR : Umut Bulut, Morias Wellinton, Umut Sönmez, Miladin Stenaviç, Efe Özaslan, Mert Ilıman, Furkan Yaman, Kubilay Sönmez, Vedat Karakuş, Kana Bıyık, Silvestre Varela, Mert Özyıldırım, Muammer Yıldırım, Güray Vural, Deniz Türüç, Land NGuemo,Ali Ahamada