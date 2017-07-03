Kayserispor transfer rekortmeni
Süper ligde 2017-18 sezonunda şu ana kadar 12 oyuncuyu renklerine katan Kayserispor transferin en hareketli takımı oldu.
Sarı kırmızılılar Şili, Romanya, Sırbıstan, Belçika, Türkiye A milli takımları ile Türkiye A2, U21 ve U20 milli takımlarından genç ve tecrübeli oyuncuları kadrosuna topladı. Gana milli takımından Asamoah Gyan ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun durumları ise yarın netleşecek
Yeni sezon çalışmalarını 6 Temmuz'dan itibaren Erzurum Palandöken'de sürdürecek olan sarı kırmızılı takımda diş ameliyatını bahane ederek henüz kampa katılmayan Wellinton'un durumu dışında, Şili milli takımından transfer edilen Gonzalo Espinoza'nın da yarın Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağıbildirildi. Milli takımlara gittikleri için izin verilen Deniz Türüç, Ryan Mendes ve Ali Ahamada'da 5 Temmuz'da Kayseri'de olacak. Sarı kırmızılı oyuncular Kayseri kampının bitiminde 6 Temmuz'da Erzurum Palandöken kampına hareket edecek. Gana milli takım forveti Asomoah Gyan ile Galatasaray'dan kopan Sabri Sarıoğlu'nun durumları ise yarın netleşecek.
YENİ TRANSFERLER : Jr. Silvio ( Astra- Romen A milli takım kalecisi), Gonzalo Espinoza ( Ude Chile- orta saha-Şili A milli takımı) Dejan Meleg( Wojvodina- orta saha- Sırbıstan U-20 milli), Atila Turan (Reims-sol bek) Erdal Öztürk (Bayern Münich- orta saha),Geoffrey Bia (Sion- kanat oyuncusu- Belçika A milli), Ömer Kandemir (Bandırmaspor- sağbek -Türkiye U 20 milli), Oğuzhan Berber( Adana Demirspor- Solbek- Türkiye A2 milli), Stephane Badji( Anderlech- orta saha- Senegal A milli), Christian Sapunaru ( Astra-stoper- Romanya A milli), Şamil Çinaz ( Bursaspor- ön libero), Fernando Boldrin (Bucuresti- orta saha)
ESKİ OYUNCULAR : Umut Bulut, Morias Wellinton, Umut Sönmez, Miladin Stenaviç, Efe Özaslan, Mert Ilıman, Furkan Yaman, Kubilay Sönmez, Vedat Karakuş, Kana Bıyık, Silvestre Varela, Mert Özyıldırım, Muammer Yıldırım, Güray Vural, Deniz Türüç, Land NGuemo,Ali Ahamada
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
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''Lige damga vuracağım''
Toplam 11
Yorum
muhterem Favori 11'inden bile ne kadar boş bir adam olduğu anlaşılıyor.Kendini Zidane dan filan üstün görüyor.Futbol boş konuşmakla oynanmıyor.
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
YALÇINI. BEŞİKTAŞ A BAŞAK ŞEHİRDEN AYRILAN YALÇIN LAZIM. ÇOK İŞ YAPAR BJK DE. BJK DEFANSINI TOPLAR KAFADAN GEÇİT VERMEZ.. KAÇIRMAYIN FİKRET BAŞKAN
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
PEPE ? Mİ PEPE MİSİN HEPE MİSİN NE İŞİN VAR BEŞİKTAŞ TA. SAÇININ KILLARI AĞARMIŞ GİT EVİNDE OTUR ARTIK. BEŞİKTAŞ IN SANA İHTİYACI YOK KARDEŞİM YOK
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