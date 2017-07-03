 Kayserispor Gyan’la coşacak – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gyan’la coşacak

    Kayserispor Gyan’la coşacak

    İlk olarak Fotomaç’ın duyurduğu transferiyle ilgili başkan Erol Bedir net konuştu: Tribünler bu sezon onun golleriyle coşacak.

    Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan ve son olarak kadrosuna Asamoah Gyan'ı katan 'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki Ganalı golcüyle 3 senelik sözleşme imzalarken, başkan Erol Bedir de umut dolu açıklamalar yaptı. Dünya çapında bir yıldız aldıklarını kaydeden Bedir, şunları söyledi: "GYAN gibi kaliteli ve başarılı futbolcuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız, bu sezon onun atacağı gollerle coşacak. İnanıyorum ki, geçtiğimiz sezon yaşattığımız hüsranı 2017-2018'de unutturacağız."

    ?ESPİNOZA İMZA ATACAK
    Kayserispor, Şili'de Universidad de Chile'de oynayan 27 yaşındaki orta saha Şilili Gonzalo Espinoza'yı da bitirdi. Başkan Erol Bedir, bonservisi elindeki Espinoza için, "Belli bir protokol aşamasına geldik. Eğer bir sıkıntı olmazsa Espinoza Kayseri'ye gelip imza atacak" dedi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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