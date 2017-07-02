Kayserispor transferde gaza bastı
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru, Bursaspor'dan ayrılan Şamil Çinaz ve Şilili orta saha Gonzalo Espinoza ile anlaştıklarını belirtti.
Bedir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada daha önceden anlaşmaya vardıkları Romanya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Sapunaru ile 31 yaşındaki ön libero Şamil Çinaz'ın bu gece Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.
Anlaşmaya varılan Espinoza'nın ise yarın akşam geç saatlerde Kayseri'de olacağını dile getiren Bedir, "Sabri Sarıoğlu konusunda baştan beri gelişme var. Bizimle sıcak ilişkileri olan bir kardeşimizden en son aldığımız bir bilgide bir pürüz olmadığı öğrendik. Ama imza atmadan hayırlı olsun demeden bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:19
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'Kocaman cesur yürekli'
Toplam 5
Yorum
sorun forvet fb nin kaleden önemli sorunları var öyle ki bjk şampiyon kalesi fb den kötü. muslera volkan dan fazla gol yiyor ama çok iyi
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Onazi’den şok başvuru
Toplam 5
Yorum
muhammet bu fifacıyı ilk teklifte gönderin bundan trz.spor fayda gelemez artık.
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 6
Yorum
Cüneyt Alpaslan Galatasaray'ın parası BJK lileri germiş belli,,,sen Gs yi boşverde kendi kiralıklarınıza bakın,KAÇAN KAÇANA GİDİYOR
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