Kayseri’den büyük çalım
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Göztepe’nin de transfer listesinde olan Asamoah Gyan’ı kaptı. Yönetim, golcü futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı
Geçtiğimiz sezonun son haftalarına kadar kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Boldrin, Silviu, Atila, Oğuzhan, Erdal, Bia, Badji, Meleg ve Ömer'i kadrosuna kadar sarı- kırmızılılar, bir bomba daha patlatacak. Kayserispor, özellikle Bursaspor ve Göztepe'nin de ısrarcı olduğu Asamoah Gyan'la anlaşma sağladı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bonservisi elinde olan Ganalı forvetin Türkiye temsilcileri Ömer Özen ve Gökhan Altıntaş ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağladı. Senelik 1.5 milyon euro kazanacak olan 31 yaşındaki golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Bu arada Kayserispor, Rumen ekibi Astra Giurgiu'da oynayan Cristian Sapunaru'yla da büyük ölçüde anlaştı. 33 yaşındaki savunmacıyla 2 yıllık anlaşma yapılacağı ifade edildi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bonservisi elinde olan Ganalı forvetin Türkiye temsilcileri Ömer Özen ve Gökhan Altıntaş ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağladı. Senelik 1.5 milyon euro kazanacak olan 31 yaşındaki golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Bu arada Kayserispor, Rumen ekibi Astra Giurgiu'da oynayan Cristian Sapunaru'yla da büyük ölçüde anlaştı. 33 yaşındaki savunmacıyla 2 yıllık anlaşma yapılacağı ifade edildi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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