 Umut imzaladı Sapunaru sırada – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Umut imzaladı Sapunaru sırada

    Umut imzaladı Sapunaru sırada

    , sözleşmesi sona eren ile iki yıllık sözleşme yeniledi. Başkan Erol Bedir, Rumen stoper Sapunaru’ya da imza attıracaklarını söyledi.

    Transferin en hareketli kulüplerinden , G.Saray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'yla anlaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi son eren ile ise iki yıllık mukavele yenledi. Golcü oyuncu dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile de üç yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Erol Bedir, 9 transfer yaptıklarını ve 4 ya da 5 transfer daha yapacaklarını belirtip müjde verdi. Bedir, "Sapunaru transferinde sona yaklaştık. Sabri ise olmadı" dedi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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