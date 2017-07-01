Kayserispor, Sapunaru’yu transfer etti
Galatasaraylı Sabri’den yanıt alamayan Kayserispor, Rumen milli takımının 33 yaşındaki tecrübeli sağbek oyuncusu Christian Sapunaru’yu renklerine kattı.
Sarı-kırmızılar Adana Demirisporlu Oğuzhan Berber ile Bandırmaspor'lu Ömer Kandemir'le de 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Kaptan Umut Bulut'ta sözleşmesini bir yıl daha uzatan imzayı attı.
Kayserispor, Porto başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarında top koşturan, 22 kez Romanya milli takım forması giyen sağbek ve stoper mevkilerinde oynayan Sapunaru ve kulübüyle dün gece anlaşma sağlandı . Tecrübeli futbolcu, hocası Mario Sumudica ve takım arkadaşı kaleci Silvio gibi Kayserispor'u seçerek, Romanya'da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Romanya milli takımında ve Astra kulübünde kaptanlık görevleri de üstlenen Sapunaru, pazartesi günü Kayseri'ye gelerek antrenmanlara katılacak. Kayserispor'un hazırlık kampı devam ederken, pazartesi günü Sapunaru ve Sion kulübünden alınan Dia'nın yanı sıra Adana Demirspor'dan transfer edilen ve 3'er yıllık imza atan genç oyuncular solbek Oğuzhan ile Bandırmaspor'dan Ömer'de kadroya katılacak.
UMUT BULUT NİKAH TAZELEDİ
Kayserispor'un geçen sezon Galatasaray'dan aldığı bu sezon kaptanlık pazubentini teslim ettiği Kayserili oyuncusu Umut Bulut'ta sözleşmesini bir yıl daha uzatan mukaveleyi imzaladı.
KANA BIYIK KAMPA KATILDI
Kayserispor yönetimi tarafından iki gündür çalışmalara katılmadığı için hakkında noter zaptı düzenlenen stoper Kana Bıyık, gecikmeli olarak Kayseri'ye gelerek, antrenmana çıktı. Rumen teknik direktör, yönetim kurulunun 110 bin TL para cezasına çarptırdığı Kana Bıyık'ı fizyoterapistler eşliğinde düz koşu yaptırıp, takımdan ayrı çalıştırdı. 3 günden bu yana kampa katılmadığı 6'ncı Noter tarafından tutanağa geçirilen Welliton'un herhangi bir mazeret bildirmediği ifade edildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:48
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Galatasaray hızlı başladı
Toplam 5
Yorum
NE YATMAKTAN HEYBEDE BİR ŞEY YOKTU GS 4 CÜ OLABİLD BAK TUDOR HOCA BU HAZIRLIK DEVRESİNDE NE KADAR ÇOK ÇALIŞIP HEYBEYE NE KOYAR, NE BİRİKTİRİRSEN, BİR SEZON BOYUNCA ONU HARCAYACAKSIN.GEÇEN SE
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Pepe'ye 'Adil' teklif!
Toplam 2
Yorum
Özgür boşverin pepeyi 2 senelik 15 milyon euro istiyor en iyi ve genç döneminde real 4 mil. Euro veriyordu
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Pepe'ye 'Adil' teklif!
Toplam 2
Yorum
denizgs arkadaşım adamlar 34 yaşındaki adamı almak için ne kadar uğraşıyor biz ise çoktan drogbalar sneijderler gördük Ünal Aysala ne kadar teşekkür
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