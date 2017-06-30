 Umut Bulut imzaladı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    imzaladı

    Umut Bulut imzaladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, iç transferde 'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

    Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan tecrübeli golcü için düzenlenen imza töreninde Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de hazır bulundu.

    Diğer yandan, daha önce anlaşmaya varılan defans oyuncuları Ömer Kandemir ve Oğuzhan Berber, kendilerini sarı-kırmızılı renklere 3'er yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Yeni transferlerden 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Kandemir geçtiğimiz sezon Bandırmaspor, 25 yaşındaki Oğuzhan Berber de Adana Demirspor forması giymişti.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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