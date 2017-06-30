Sol kanat Loemba’nın

Kayserispor, transferde nokta atışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, yeni sezonda Belçika 2. Lig'inde oynayacak Leuven'in Kongolu sol açığı Yannick Gaby Loemba'yı 2 yıllığına transfer ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat, geçen sezon 27 maçta 3 gol atarken, 1.77 boyundaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Kayseri'de olması bekleniyor.