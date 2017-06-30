 Sol kanat Loemba’nın – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Sol kanat Loemba’nın

    Sol kanat Loemba’nın
    Kayserispor, transferde nokta atışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, yeni sezonda Belçika 2. Lig'inde oynayacak Leuven'in Kongolu sol açığı Yannick Gaby Loemba'yı 2 yıllığına transfer ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat, geçen sezon 27 maçta 3 gol atarken, 1.77 boyundaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Kayseri'de olması bekleniyor.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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