 Kayserispor, Bia ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    , Bia ile sözleşme imzaladı

    Kayserispor, Bia ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , daha önce anlaşmaya varılan orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

    Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Bia, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

    27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion'da forma giymişti.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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