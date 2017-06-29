Kayserispor, Bia ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile sözleşme imzaladı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Bia, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion'da forma giymişti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:45
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
-
Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
Kayserispor, Bia ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.