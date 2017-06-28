Kayserispor'da kaleci Ahamata'ya ayrılma kararı
Kayserispor, 2 sezon sarıs kırmızılı takımın kalesini koruyan Fransız file bekçisi Ali Ahamada ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kalesini Romanya'nın Astra takımından transfer edilen Romanya A milli takım file bekçisi Silvio'ya teslim eden yöneticiler, 2015-16, 2016-17 sezonunda sarı kırmızılı takımda forma giyen Ali Ahamada'ya, ''Kendine kulüp bul'' mesajı gönderdi. Bunun üzerine 2 sezon önce Fransa'nın Toulouse takımından transfer edilen Ahama'nın menajeri Kayseri'ye geldi. Geçtiğimiz sezon 18 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 23 karşılaşmada eldiven giyen Ahama'nın menajerine, sözleşmesi 31 Mayıs 2018 yılına kadar devam eden tecrübeli file bekçisinin yeni sezonda kamp kadrosunda düşünülmediği bildirildi.
Kulüp Başkanı Erol Bedir, ''Yabancı kaleci tercihimizi Astra takımından aldığımız Silvio'dan yana kullandık. Ahamada 2017-18 sezonunda kadromuzda olmayacak. Kendisine 2 sezonda gösterdiği başarılardan dolayı teşekkür ettik'' dedi.
Bu arada Kayserispor'un 1 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet oyuncusu konusundaki arayışı sürüyor.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:45
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Can Bartu korkuttu
Toplam 1
Yorum
SAYGILARIMLA FUTBOLUN CAN I, BÜYÜK FUTBOLCU VE EFSANEMİZ, YÜREKTEN BİR GS LI OLARAK GEÇMİŞ OLSUN DİYOR, DAHA NİCE SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUZ. SEVGİ VE
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Kartal kovalıyor, Pepe kaçıyor!
Toplam 7
Yorum
kartalcan Pepe nin son sezonu hic iyi degil adam emeklilik ikramiyesi ariyor.Aman derim.Baskan al su Vidayi bitir isi.Abu da kaldi mi tamamiz
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 6
Yorum
Fatih60 Sayın Yarsuvat mademki herşey okadar kolaydı sen neden hemen bırakıp kaçtın Dursun başkan veya başkası taşın altına elini koyduysa destek ol
Kayserispor'da kaleci Ahamata'ya ayrılma kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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