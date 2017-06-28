 Kayserispor'a Sırp orta saha – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kayserispor'a Sırp orta saha

    Kayserispor'a Sırp orta saha

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Sırp orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

    Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Meleg, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Meleg, törenin ardından Kayserispor'un 2017-2018 sezonu öncesi gerçekleştirdiği ilk antrenmana katıldı.

    22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina'da forma giymişti.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:27
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