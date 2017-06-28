Kayserispor'a Sırp orta saha
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Sırp orta saha oyuncusu Dejan Meleg ile sözleşme imzaladı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Meleg, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Meleg, törenin ardından Kayserispor'un 2017-2018 sezonu öncesi gerçekleştirdiği ilk antrenmana katıldı.
22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina'da forma giymişti.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:27
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 10
Yorum
kuşlar korkmuş alakasız yorumlar yazmayın napalım Türkiyenin en büyüğü Galatarasaray. Bu sizin suçunuz değil ki :))) Allah vergisi hahahaha
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 10
Yorum
Siyah-Beyaz1903 sende trnin en kötü forvetisin xD
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 21
Yorum
meneger hava sıcak kesin yolunu şaşırdı :D :D :D :D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kayserispor'a Sırp orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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