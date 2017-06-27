Kayserispor sezonu açıyor

Sarı-kırmızılı takım, Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yeni sezon öncesinde ilk idmanını gerçekleştirecek. Çalışmalarını 6 Temmuz'a kadar Kayseri'de sürdürecek Kayserispor, 6 Temmuz'da Erzurum'a giderek ilk kamp dönemini burada geçirecek.

Erzurum'da 15 Temmuz'da düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası'na katılacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Kayseri'ye dönecek.

Kayseri ekibi, ikinci etap kampı için 18 Temmuz'da Avusturya'ya hareket edecek.

Yaklaşık iki hafta sürecek kampta 4 hazırlık maçı yapacak sarı-kırmızılılar, 31 Temmuz'da yurda dönerek çalışmalarını lig başlayana kadar Kayseri'de sürdürecek.

Öte yandan Kayserispor, transfer döneminde 7 oyuncuya imza attırdı.

Takımın başına 46 yaşındaki Rumen teknik direktör Marius Sumudica'yı getiren Kayseri ekibi, kadrosunu kaleci Silviu Lung, orta saha oyuncuları Dejan Meleg, Fernando Boldrin, Geoffrey Bia, Stephane Badji, Erdal Öztürk ve defans oyuncusu Atila Turan ile güçlendirdi.