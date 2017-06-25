 Kayserispor geri sayımda – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    geri sayımda

    Kayserispor geri sayımda
    Yeni sezon öncesi 9 futbolcuyu kadrosuna katan 'da gözler 'na çevrildi. ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alan sarıkırmızılıların, Ramazan Bayramı'nın ardından bu futbolcuya imza attırması bekleniyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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