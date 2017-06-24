Sabri'nin menajeri Kayseri'de
Kayserispor'un transfer teklifinde bulunduğu Sabri Sarıoğlu’nun menajeri Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüştü. Sabri'nin Kayserispor'un yaptığı öneriye bayram sonrası karar vereceği öğrenildi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İstanbul'da Sabri ile yapılan görüşmenin ardından, bu oyuncunun menajerinin dün Kayseri'ye gelerek Karpuzatandaki kulüp binasında transfer komitesi üyeleriyle görüşme yaparak, kendi şartlarını sunduklarını söyledi. Başkan Bedir'' Yönetim olarak biz, oyuncunun menajeri de kendi tekliflerini sundu. Ortak bir noktada buluştuk. Bayram sonrası, Sabri Sarıoğlu , teklifimizi kabul edip etmediğini bildirecek'' dedi.
Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular ve teknik kadro 28 Haziran'da Kayseri'de Karpuzatan tesislerinde bir araya gelerek, yeni sezonun ilk kampına girecek. Sarı kırmızılı futbolcular, Kayseri'deki çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Erzurum'a giderek burada ikinci kamp dönemi ile 15 Temmuz Şehitler Turnuvasında yer alacak.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:12
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 65
Yorum
battık. acilen ülke futbolunun geleceği için futboldan vergi alınsın..gidişat çok fena.
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Osmanlı Uygun adım
Toplam 2
Yorum
GOZ GOZ Bülodan sağlam hoca mı var 2009 yılının gerçek şampiyonu Sivastı, MUstafa Denizli 2001 de olduğu gibi yine kankalarıyla Şampiyonluğu çaldı.
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Arda derbisi
Toplam 14
Yorum
aziz Aziz Yıldırımın arda için araya soktuğu hatırı sayılı kişi acun mu
Sabri'nin menajeri Kayseri'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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