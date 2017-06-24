Sabri'nin menajeri Kayseri'de

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İstanbul'da Sabri ile yapılan görüşmenin ardından, bu oyuncunun menajerinin dün Kayseri'ye gelerek Karpuzatandaki kulüp binasında transfer komitesi üyeleriyle görüşme yaparak, kendi şartlarını sunduklarını söyledi. Başkan Bedir'' Yönetim olarak biz, oyuncunun menajeri de kendi tekliflerini sundu. Ortak bir noktada buluştuk. Bayram sonrası, Sabri Sarıoğlu , teklifimizi kabul edip etmediğini bildirecek'' dedi.



Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular ve teknik kadro 28 Haziran'da Kayseri'de Karpuzatan tesislerinde bir araya gelerek, yeni sezonun ilk kampına girecek. Sarı kırmızılı futbolcular, Kayseri'deki çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Erzurum'a giderek burada ikinci kamp dönemi ile 15 Temmuz Şehitler Turnuvasında yer alacak.