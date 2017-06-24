 Sabri'nin menajeri Kayseri'de – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sabri'nin menajeri Kayseri'de

    Sabri'nin menajeri Kayseri'de

    Kayserispor'un transfer teklifinde bulunduğu ’nun menajeri Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüştü. Sabri'nin Kayserispor'un yaptığı öneriye bayram sonrası karar vereceği öğrenildi.

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İstanbul'da Sabri ile yapılan görüşmenin ardından, bu oyuncunun menajerinin dün Kayseri'ye gelerek Karpuzatandaki kulüp binasında transfer komitesi üyeleriyle görüşme yaparak, kendi şartlarını sunduklarını söyledi. Başkan Bedir'' Yönetim olarak biz, oyuncunun menajeri de kendi tekliflerini sundu. Ortak bir noktada buluştuk. Bayram sonrası, , teklifimizi kabul edip etmediğini bildirecek'' dedi.

    Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular ve teknik kadro 28 Haziran'da Kayseri'de Karpuzatan tesislerinde bir araya gelerek, yeni sezonun ilk kampına girecek. Sarı kırmızılı futbolcular, Kayseri'deki çalışmaların ardından 5 Temmuz'da Erzurum'a giderek burada ikinci kamp dönemi ile 15 Temmuz Şehitler Turnuvasında yer alacak.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:12
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