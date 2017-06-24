Reyiz'den yeşil ışık
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, milli sağ bekle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söylerken, “Birkaç pürüz var. Bayramdan sonra inşallah netleşecek. Sabri’ye yaptığımız teklifimiz kötü değil” bilgisini verdi
TEKLİFİMİZ KÖTÜ DEĞİL
Başkan Bedir, Sabri'yi 6-7 kulübün transfer etmek istediğini vurgularken, kendisiyle yaptıkları görüşmenin çok olumlu geçtiğinin altını çizdi. Kayserispor Başkanı, "Sabri Sarıoğlu ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Birkaç pürüz var. Bayramdan sonra inşallah netleşecek. Sabri'ye teklifimiz kötü bir teklif değil. Şartlar uygun olursa bu önemli transfer bayram sonrası inşallah netleşecek" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 karşılaşmada oynayan Sabri Sarıoğlu, 2 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. 'Reyiz' lakaplı deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılıların çok kötü bir sezon geçirdiği geçen yıl, ayakta kalan 2-3 isimden biri olmayı başardı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:52
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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