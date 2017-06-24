 Reyiz'den yeşil ışık – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Reyiz'den yeşil ışık

    Reyiz'den yeşil ışık

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, milli sağ bekle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söylerken, “Birkaç pürüz var. Bayramdan sonra inşallah netleşecek. Sabri’ye yaptığımız teklifimiz kötü değil” bilgisini verdi

    Flaş transferlere imza atan Kayserispor, esas bombayı 'yla patlatmaya hazırlanıyor. Milli sağ bek için daha önce nabız yoklayan sarı- kırmızılılar, Başkan Erol Bedir'in talimatıyla harekete geçti. Galatasaray'ın biten sözleşmesini yenilemediği ve ayrılık kararı aldığı 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Bu teklifler arasında en ciddisi olarak öne çıkan Kayserispor, Sabri Sarıoğlu'yla ilk buluşmasını Başkan Erol Bedir düzeyinde gerçekleştirdi.

    TEKLİFİMİZ KÖTÜ DEĞİL
    Başkan Bedir, Sabri'yi 6-7 kulübün transfer etmek istediğini vurgularken, kendisiyle yaptıkları görüşmenin çok olumlu geçtiğinin altını çizdi. Kayserispor Başkanı, "Sabri Sarıoğlu ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Birkaç pürüz var. Bayramdan sonra inşallah netleşecek. Sabri'ye teklifimiz kötü bir teklif değil. Şartlar uygun olursa bu önemli transfer bayram sonrası inşallah netleşecek" ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 karşılaşmada oynayan Sabri Sarıoğlu, 2 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. 'Reyiz' lakaplı deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılıların çok kötü bir sezon geçirdiği geçen yıl, ayakta kalan 2-3 isimden biri olmayı başardı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:52
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