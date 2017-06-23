 Meleg ve Boldrin Kayserispor’da – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Meleg ve Boldrin ’da

    Meleg ve Boldrin Kayserispor’da

    Süper Lig ekiplerinden , transferde Dejan Meleg ve Fernando Boldrin ile anlaşma sağladı.

    Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina forması giyen 22 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Meleg ile 3 yıllık, bonservisi Romanya 1. Lig ekibi Steaua Bükreş'te bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Meleg ve Boldrin, gelecek günlerde resmi sözleşmeye imza atacak. Öte yandan takımda forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.

    KALEYE LUNG GELDİ
    , Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı. 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik patron Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan Silviu Lung, geçen sezon Giurgiu'da oynadı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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