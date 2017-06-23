Meleg ve Boldrin Kayserispor’da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferde Dejan Meleg ve Fernando Boldrin ile anlaşma sağladı.
Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina forması giyen 22 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Meleg ile 3 yıllık, bonservisi Romanya 1. Lig ekibi Steaua Bükreş'te bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Meleg ve Boldrin, gelecek günlerde resmi sözleşmeye imza atacak. Öte yandan takımda forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.
KALEYE LUNG GELDİ
Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı. 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik patron Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan Silviu Lung, geçen sezon Giurgiu'da oynadı.
KALEYE LUNG GELDİ
Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı. 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik patron Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan Silviu Lung, geçen sezon Giurgiu'da oynadı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Meleg ve Boldrin Kayserispor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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