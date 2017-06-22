Kayserispor'dan savunmaya takviye

Sırbıstan'da bulunan Kayserisporlu yöneticiler, Hollanda Suriniam asıllı 28 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kayseri'ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Malone'nin kulübünden bonservisinin alınmasının ardından 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Malone, 28 Haziran'da Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı takımın Karpuzatan tesislerindeki ilk kamp çalışmalarına katılacak. Transfer sezonunda Malone ile birlikte 9'uncu oyuncuyu renklerine bağlayan Kayserispor, mevkii olarak en çok defans ve orta sahaya futbolcu aldı.