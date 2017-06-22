Kayserispor'dan savunmaya takviye
Transferde hız kesmeyen Kayserispor, hem sağ bek hem de stoper oynayan, Hollanda'nın Ada Den Haag takımında forma giyen Dion Malone ile anlaştı.
Sırbıstan'da bulunan Kayserisporlu yöneticiler, Hollanda Suriniam asıllı 28 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kayseri'ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Malone'nin kulübünden bonservisinin alınmasının ardından 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Malone, 28 Haziran'da Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı takımın Karpuzatan tesislerindeki ilk kamp çalışmalarına katılacak. Transfer sezonunda Malone ile birlikte 9'uncu oyuncuyu renklerine bağlayan Kayserispor, mevkii olarak en çok defans ve orta sahaya futbolcu aldı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:55
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Kayserispor'dan savunmaya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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