 Kayserispor'dan savunmaya takviye – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Kayserispor'dan savunmaya takviye

    Kayserispor'dan savunmaya takviye

    Transferde hız kesmeyen Kayserispor, hem sağ bek hem de stoper oynayan, Hollanda'nın Ada Den Haag takımında forma giyen  ile anlaştı.

    Sırbıstan'da bulunan Kayserisporlu yöneticiler, Hollanda Suriniam asıllı 28 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kayseri'ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Malone'nin kulübünden bonservisinin alınmasının ardından 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Malone, 28 Haziran'da Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı takımın Karpuzatan tesislerindeki ilk kamp çalışmalarına katılacak. Transfer sezonunda Malone ile birlikte 9'uncu oyuncuyu renklerine bağlayan Kayserispor, mevkii olarak en çok defans ve orta sahaya futbolcu aldı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:55
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