Kayserispor'da iki imza birden!
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmalarında Dejan Meleg ve Fernando Boldrin ile anlaştıklarını açıkladı.
PEŞ PEŞE TRANSFER AÇIKLAMASI
?Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son olarak Sırp futbolcu Dejan Meleg ve Brezilyalı orta saha Fernando Boldrin ile anlaştıklarını duyurdu.
FK Voyvodina ile ilk profesyonel karşılaşmasına 2012 yılında çıkan Sırp futbolcu Dejan Meleg, Ajax forması giydi. 22 yaşındaki oyuncu Sırbistan U19 takımının da formasını giydi. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ise etkili sol ayağı, serbest vuruşları, orta sahada hücuma yönelik oyunu ve top çalmaları ile dikkat çeken bir futbolcu. Kayserispor Teknik Direktörü Smudica tarafından Rumen kulübü CS Concordia Chiajna'ya getirilen 1.81 boyundaki Brezilyalı oyuncu Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş formalarını giydi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:43
-
Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
-
Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
-
Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Kayserispor'da iki imza birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.