Kayseripor'a Rumen file bekçisi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan Silviu Lung, geçen sezon Astra Giurgiu ile ligde ve Avrupa kupalarında 43 maça çıktı.
Futbola Romanya 1. lig takımlarından Universitatea Craiova'da başlayan Silviu Lung, 2012'de transfer olduğu Astra Giurgiu takımının kalesini 5 sezon korudu.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
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Gençler kampta
Toplam 5
Yorum
memet şu salih şimdi 15 milyon euroya kapışırlardı ama yabancı hocalar oynatmadı yeteneğini ve kalitesini ortaya çıkarmamak için .harcadılar yazık
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Kombine rekoru
Toplam 4
Yorum
sami jimnastikcilerde belli ki kuyruk acisi uzun sure devam edecek, 4-0 lik serinin acisi kolay kolay gecmeyecege benziyor. fikoya da ders oldu
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G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 46
Yorum
fanatik gs li ya şöyle bir başkanlığınız dönemini gözden geçirin. galatasaray a verdikleriniz galatasaraydan aldıklarınızın yüz yıl gerisinde insaf yahu
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