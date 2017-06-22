Kayseri’de imza şov
Kayserispor, Romanya’da Astra’dan kaleci Lung ve S.Bükreş’ten orta saha Boldrin’le her konuda anlaştı. İki yıldız futbolcu da Kayseri’ye imza atmaya geliyor.
8 TRANSFER OLDU
Kayserispor, Lung ve Boldrin'le birlikte dış transferde 8 futbolcuya imza attırmış olacak. Sarı-kırmızılılar daha önce Bia (Sion), Badji (Anderlecht), Atilla (Reims), Ömer (Bandırmaspor), Erdal (B.Münih), Oğuzhan'ı (Adana Demirspor) renklerine kattı.
SABRİ REYİZ BUGÜN GELİYOR
Kayseri başkanı Erol Bedir, G.Saraylı Sabri Sarıoğlu için müjde verdi. Bedir, "Sabri, menajeriyle birlikte Kayseri'ye gelecek. Yarın (bugün) yüz yüze görüşme yaparak burada oynamasını istediğimizi bir kez daha söyleyeceğiz" diye konuştu.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
Kayseri’de imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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