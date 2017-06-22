Kayseri’de imza şov

Kayserispor, Romanya’da Astra’dan kaleci Lung ve S.Bükreş’ten orta saha Boldrin’le her konuda anlaştı. İki yıldız futbolcu da Kayseri’ye imza atmaya geliyor.

Kayserispor, Romanya'nın Astra Kulübü ve Romanya Milli Takımı'nın kalecisi Silviu Lung ve S.Bükreş'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin'i imza için Kayseri'ye getiriyor. Yeni Teknik Direktör Sumudica'nın isteği üzerine yapılan transferlerden 28 yaşındaki Lung geçen sezon 43 maçta oynarken, yine 28 yaşındaki Boldrin, 44 karşılaşmada 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



8 TRANSFER OLDU

Kayserispor, Lung ve Boldrin'le birlikte dış transferde 8 futbolcuya imza attırmış olacak. Sarı-kırmızılılar daha önce Bia (Sion), Badji (Anderlecht), Atilla (Reims), Ömer (Bandırmaspor), Erdal (B.Münih), Oğuzhan'ı (Adana Demirspor) renklerine kattı.



SABRİ REYİZ BUGÜN GELİYOR

Kayseri başkanı Erol Bedir, G.Saraylı Sabri Sarıoğlu için müjde verdi. Bedir, "Sabri, menajeriyle birlikte Kayseri'ye gelecek. Yarın (bugün) yüz yüze görüşme yaparak burada oynamasını istediğimizi bir kez daha söyleyeceğiz" diye konuştu.