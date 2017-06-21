Sabri harekatı
Sarı-kırmızılılar 33 yaşındaki yıldıza eski takım arkadaşı Umut Bulut vasıtasıyla teklif yaptı. Reyiz’in, birkaç gün içinde Kayseri’ye gelip yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.
BİA'YLA İKİ YILLIK İMZA
Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında oynayan Kongo asıllı, Belçika A Milli Takım oyuncusu 27 yaşındaki Geoffrey Bia'yla 2 yıllık imza sözleşme yaptı. Kayseri'de sağlık kontrolünden geçirilen, 10 numara pozisyonunda oynayan Bia, daha sonra Kayserispor Tesisleri'ni gezdi. Tecrübeli maestro, sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelip ufak pürüzleri hallettikten sonra 2 yıllık kontratı imzaladı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
Sabri harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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