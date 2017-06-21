 Sabri harekatı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sabri harekatı

    Sabri harekatı

    Sarı-kırmızılılar 33 yaşındaki yıldıza eski takım arkadaşı Umut Bulut vasıtasıyla teklif yaptı. Reyiz’in, birkaç gün içinde Kayseri’ye gelip yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

    , yeni Rumen Teknik Direktörü Sumudica yönetiminde transferde hız kesmiyor. Anderlecht'ten Stephan Badji ve Sion'dan Geoffrey Bia transferlerinin ardından şimdiki yeni hedefin milli sağ bek Sabri Sarıoğlu olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı Sabri Reyiz, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor yönetimiyle bir görüşme yapacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar Kayseri'ye gelerek, sarı-kırmızılı yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi. Öte yandan TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Bandırmaspor'un sağbeki Ömer Kandemir'in de Kayserispor'un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı belirtildi. Kandemir'in yapılan teklife sıcak baktığı ve Kayserispor forması giymeye yakın olduğu belirtildi.

    BİA'YLA İKİ YILLIK İMZA
    Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında oynayan Kongo asıllı, Belçika A Milli Takım oyuncusu 27 yaşındaki Geoffrey Bia'yla 2 yıllık imza sözleşme yaptı. Kayseri'de sağlık kontrolünden geçirilen, 10 numara pozisyonunda oynayan Bia, daha sonra Kayserispor Tesisleri'ni gezdi. Tecrübeli maestro, sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelip ufak pürüzleri hallettikten sonra 2 yıllık kontratı imzaladı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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