Kayserispor'dan çifte bomba
Kayserispor Başkanı Erol Bedir yeni sezon öncesi iki yeni transferi A Spor'da açıkladı
Kabus gibi bir sezonu geride bıraktıktan sonra yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Kayserispor transferin hareketli takımlarından...
Teknik direktörlüğe Rumen Sumudica'yı getiren sarı-kırmızılılarda başkan Erol Bedir, Fernando Boldrin ve Dejan Meleg ile anlaştıklarını A Spor'da açıkladı. Bedir, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile sözleşme imzaladıklarını ayrıca Sırbistan ekibi Vojvodina'da forma giyen Meleg ile anlaştıklarını açıkladı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:14
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Clichy’de işlem tamam
Toplam 35
Yorum
kafanmı güzel kafanmı güzel birader.Tete sağ bek clichy sol bek.
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Sneijder, Cimbom’a aşık
Toplam 23
Yorum
Aslan ALICISI VARSA YOLLA HATTA SELCUK ICINDE GECERLI SELCUK GECEN YIL COK GEZINDIGI ICIN COK YORULMUS TATILDE YAPIYOR YAT SELCUK HIC GELME
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Son iki sezon rezillik
Toplam 22
Yorum
Aslan DOGRU FUTBOL OLARAK SAHADA YOKTUK BIRDE HAKEM SALDIRILARI OLUNCA 4.CÜLÜK BILE BASARI SAYILIR
Kayserispor'dan çifte bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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