 Kayserispor'dan çifte bomba – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    'dan çifte bomba

    Kayserispor'dan çifte bomba

    Başkanı yeni sezon öncesi iki yeni transferi A Spor'da açıkladı

    Kabus gibi bir sezonu geride bıraktıktan sonra yeni sezonda üst sıraları hedefleyen transferin hareketli takımlarından...

    Teknik direktörlüğe Rumen Sumudica'yı getiren sarı-kırmızılılarda başkan , ve ile anlaştıklarını A Spor'da açıkladı. Bedir, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile sözleşme imzaladıklarını ayrıca Sırbistan ekibi Vojvodina'da forma giyen Meleg ile anlaştıklarını açıkladı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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