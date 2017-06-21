Kayserispor'dan çifte bomba

Kabus gibi bir sezonu geride bıraktıktan sonra yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Kayserispor transferin hareketli takımlarından...

Teknik direktörlüğe Rumen Sumudica'yı getiren sarı-kırmızılılarda başkan Erol Bedir, Fernando Boldrin ve Dejan Meleg ile anlaştıklarını A Spor'da açıkladı. Bedir, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile sözleşme imzaladıklarını ayrıca Sırbistan ekibi Vojvodina'da forma giyen Meleg ile anlaştıklarını açıkladı.