 ''Sabri bize gelmeyi çok istiyor'' – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ''Sabri bize gelmeyi çok istiyor''

    ''Sabri bize gelmeyi çok istiyor''

    , ile yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardı. Konu hakkında konuşan Kayserispor Başkanı , 'Sabri Sarıoğlu bize gelmeyi çok istiyor' ifadelerini kullandı.

    Spor Toto Süper Ligde yoluna devam edecek olan transferde önemli mesafe katıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündem .

    Çarşamba günü İstanbul'da Kayserispor yöneticileri ile bir ön görüşme yapacak olan Sabri Sarıoğlu'nun Perşembe günü de Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

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    Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. , Sabri ilgili konuştu. Bedir, "Sabri ile her zaman görüşüyorum. Gönlünün Kayserispor'dan yana olduğunu söyledi. Şuan için bir sıkıntı yok ama ancak masaya oturduğumuzda şartlar neyi getirir bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sabri Kayserispor formasını giymeyi çok istiyor."
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:00
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