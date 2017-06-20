''Sabri bize gelmeyi çok istiyor''
Kayserispor, Galatasaray ile yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. Konu hakkında konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 'Sabri Sarıoğlu bize gelmeyi çok istiyor' ifadelerini kullandı.
Çarşamba günü İstanbul'da Kayserispor yöneticileri ile bir ön görüşme yapacak olan Sabri Sarıoğlu'nun Perşembe günü de Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
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Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir, Sabri ilgili konuştu. Bedir, "Sabri ile her zaman görüşüyorum. Gönlünün Kayserispor'dan yana olduğunu söyledi. Şuan için bir sıkıntı yok ama ancak masaya oturduğumuzda şartlar neyi getirir bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki Sabri Kayserispor formasını giymeyi çok istiyor."
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 19:00
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yorum maradona dünya futbol tarihine adını yazdırmış efsane dünyaya başka bir maradona daha geleceğine inanmıyorum o kıyaslanamaz imparator
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''Sabri bize gelmeyi çok istiyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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