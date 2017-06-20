Hoş geldin Stephane Badji

Kayserispor, Anderlecht kulübünde forma giyen Senegal Milli Takımı’nın ön liberosu Stephane Badji’yi 1 yıllığına kiraladı. Başkan Bedir, “Kendisi çok yararlı olacak” dedi.

Kayserispor, Belçika'nın Anderlecht kulübünde oynayan Senegal Milli Takımı'nın ön liberosu Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı. Daha önce Medipol Başakşehir'de de top koşturan 1.90'lık ön liberoyla anlaştıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Badji'yi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını açıklarken şunları söyledi: "Senegal Milli Takımı'nın 27 yaşındaki, 1 metre 90 santim boyundaki ön liberosu Badji ile anlaştık. Kendisi hem orta sahada hem de sağ bek mevkiinde de oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Daha önce Türkiye'de forma giydiği için Türk futbolunu yakından biliyor. İnanıyorum ki takımın büyük hedefleri için çok çalışacak ve yararlı olacak. Uzun yıllar burada kalacak bir oyuncu. Kendisine başarılar diliyorum"