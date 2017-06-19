 Kayserispor'a Anderlecht'ten takviye – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kayserispor'a Anderlecht'ten takviye

    Kayserispor'a Anderlecht'ten takviye

    Kayserispor, Belçika'nın Anderlecht kuülbünde oynayan Senegal milli takımının ön liberosu ’yi 1 yıllığına kiraladı.

    Daha önce Medipol Başakşehir'de de top koşturan 1.90'lık ön liberoyla anlaştıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Badji'yi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını açıklarken şunları söyledi:"Senegal milli takımının 27 yaşındaki, 1 metre 90 santim boyundaki ön liberosu Badji'yle anlaştık. Kendisi phem orta sahada hem de sağ bek mevkiinde de oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Daha önce Türktiye'de forma giydiği için Türk futbolunu yakından biliyor.''

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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