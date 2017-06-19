Kayserispor'a Anderlecht'ten takviye
Kayserispor, Belçika'nın Anderlecht kuülbünde oynayan Senegal milli takımının ön liberosu Stephane Badji’yi 1 yıllığına kiraladı.
Daha önce Medipol Başakşehir'de de top koşturan 1.90'lık ön liberoyla anlaştıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Badji'yi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını açıklarken şunları söyledi:"Senegal milli takımının 27 yaşındaki, 1 metre 90 santim boyundaki ön liberosu Badji'yle anlaştık. Kendisi phem orta sahada hem de sağ bek mevkiinde de oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Daha önce Türktiye'de forma giydiği için Türk futbolunu yakından biliyor.''
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
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Demirel için Colombus atağı
Toplam 18
Yorum
GFB Ayrıca Volkanın menejeri tüm tekliflere kapalıyız volkan Fenerbahçeden başka biryere gitmez dedi.Bence de sağlam kaleci o ayarda bulmak zor
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'Seleznyov listeye girdi'
Toplam 2
Yorum
alperen O isim yerine karabukten latovleviciyi alsak mas tek basina kaliyor.
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Talisca Brezilya’da bırakacak
Toplam 7
Yorum
sabahtan_kalma Şu adamı ne yapın ne edin geri göndermeyin. Hatta yapabiliyosanız terimi gönderip, başka bir teknik adamla milli takıma çağırın şu çoçumu.
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