Kayserispor'dan çifte transfer
Kayserispor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'in ikinci takımından Erdal Öztürk ve Reims'ten Atilla Turan ile sözleşme imzaladı.
Kayserispor ayrıca, geçen sezon Stade Reims'te oynayan Atilla Turan ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:03
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
aslan rvp bundan iki kat daha iyi. rvp satılırsa eğer kiralık düşünülebilir.
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
umar saçma sapan haber yapıyonuz vardy ihtimal yok buraya gelmesinde
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 55
Yorum
fazkartal Sevnmek için takım tutup kendi takımııza oyuncmuza sövmüyoruz. İyiyi tebrik ederiz. Tebrikler FB. Futboldada 2 yıldır biz iyyiz ağlsanızda
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