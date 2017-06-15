Kayserispor'dan çifte transfer

Kayserispor, Rumen Teknik Direktör Sumudica ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. Sarı-kırmızılı takım geçen sezonu Bayern Münih'in ikinci takımında takımında tamamlayan, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün gündeminde olan genç oyuncu Erdal Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Kayserispor ayrıca, geçen sezon Stade Reims'te oynayan Atilla Turan ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.