 Atila Turan Kayserispor'da – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    <a href="/index/atila-turan?id=15664b33-d7d6-48fc-8388-f1efe46dbd9d" class="" rel="tag">Atila Turan</a> <a href="/index/kayserispor?id=e7a6ff93-9d3d-436a-aae8-fecbad4a400f" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Fransa İkinci Ligi takımlarından Reims forması giyen defans oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekle 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

    Oyuncunun, 17 Haziran'da transfer döneminin açılmasının ardından resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.

    Futbola Fransa İkinci Ligi takımlarından Grenoble da başlayan , 2010-2011 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı.

    2011 yılında Portekiz Premier Ligi takımlarından Beira-Mar'a transfer olan Atila, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda Orduspor, 2014-2015'te ise Kasımpaşa formaları giydi.

    İki sezondur Reims takımında oynayan Atila, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde 15 maça çıkarken, 2 gol kaydetmişti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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