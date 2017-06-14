Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransa İkinci Ligi takımlarından Reims forması giyen defans oyuncusu Atila Turan'ı renklerine bağladı.
Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekle 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Oyuncunun, 17 Haziran'da transfer döneminin açılmasının ardından resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.
Futbola Fransa İkinci Ligi takımlarından Grenoble da başlayan Atila Turan, 2010-2011 sezonunda aynı takımla lig maçlarına çıkmaya başladı.
2011 yılında Portekiz Premier Ligi takımlarından Beira-Mar'a transfer olan Atila, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda Orduspor, 2014-2015'te ise Kasımpaşa formaları giydi.
İki sezondur Reims takımında oynayan Atila, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde 15 maça çıkarken, 2 gol kaydetmişti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
Atila Turan Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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