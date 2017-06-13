 Sumudica, Kayseri’ye komando ruhu getirecek – Fotomaç – 13 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sumudica, Kayseri’ye komando ruhu getirecek

    Sumudica, Kayseri’ye komando ruhu getirecek
    Süper Lig ekiplerinden 'da, 46 yaşındaki yeni Rumen teknik direktör Marius Sumudica iddialı açıklamalar yaptı. "Komando eğitimini severim. Savaşan oyuncu benim vazgeçilmezimdir. Taraftar için her zaman en iyisini yapmalıyız" diyen Sumudica, "Sezonun başlamasını iple çekiyorum. Şimdiden plan yapıyorum. Yönetim ile transferler hakkında çalışıyoruz" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sumudica, Kayseri’ye komando ruhu getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.