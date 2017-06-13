Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, basına yansıyan haber nedeniyle, ülkesinde bulunan Sumudica ile temas kurulduğu ve konu hakkında bilgi istenildiği aktarıldı.

Rumen teknik adamın kulübe gönderdiği açıklamada, şu ifadelere yer verdiği belirtildi:

"Türkiye'deki bir yayın organında çıkan ve bahis oynadığım için Romanya Futbol Federasyonunca 6 ay men edildiğim iddiası, gerçek dışı ve eksik bilgiyle doludur. Konunun aslı şöyledir. Şampiyonluk mücadelesi verdiğim bir ortamda, Astra Ploiesti takımının maçıyla ilgili bahis oynadığım gerçekçesiyle federasyona şikayette bulunulmuştur. Yapılan incelemede, ilgili şikayetin asılsız olduğu ortaya çıkmış ancak çok sembolik de olsa ligimiz ve takımımızla ilgili olmayan maçlarda benim hesabımdan bahis oynandığı görülmüştür. Bu konu, tarafımdan da ifade edilmiştir. Bunun üzerine federasyon disiplin kurulu, 2 ay men cezası vermiş ancak federasyon üst temyiz kurulu ile FIFA, eylemin hafifliği ve bir sonuç oluşturmadığı gerekçesiyle, cezanın yaz aylarına ertelenmesi kararını vererek, hiçbir maçta ceza almamamı temin etmiştir. Aynı yılın sonunda da ligi şampiyon olarak tamamladık."

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın durumuyla ilgili, iddianın boyutuna ve kesinleşen yargı kararına göre hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Araştırma zahmetinde bulunmadan, internette görebileceği ham bilgiyi abartarak yayınlamak, kötü niyet değilse bile kötü gazeteciliktir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.