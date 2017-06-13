Kayserispor'dan Sumudica açıklaması
Kayserispor Kulübü, futbol takımının başına getirilen Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın bahis oynadığı gerekçesiyle ceza aldığı yönündeki haber için bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, basına yansıyan haber nedeniyle, ülkesinde bulunan Sumudica ile temas kurulduğu ve konu hakkında bilgi istenildiği aktarıldı.
Rumen teknik adamın kulübe gönderdiği açıklamada, şu ifadelere yer verdiği belirtildi:
"Türkiye'deki bir yayın organında çıkan ve bahis oynadığım için Romanya Futbol Federasyonunca 6 ay men edildiğim iddiası, gerçek dışı ve eksik bilgiyle doludur. Konunun aslı şöyledir. Şampiyonluk mücadelesi verdiğim bir ortamda, Astra Ploiesti takımının maçıyla ilgili bahis oynadığım gerçekçesiyle federasyona şikayette bulunulmuştur. Yapılan incelemede, ilgili şikayetin asılsız olduğu ortaya çıkmış ancak çok sembolik de olsa ligimiz ve takımımızla ilgili olmayan maçlarda benim hesabımdan bahis oynandığı görülmüştür. Bu konu, tarafımdan da ifade edilmiştir. Bunun üzerine federasyon disiplin kurulu, 2 ay men cezası vermiş ancak federasyon üst temyiz kurulu ile FIFA, eylemin hafifliği ve bir sonuç oluşturmadığı gerekçesiyle, cezanın yaz aylarına ertelenmesi kararını vererek, hiçbir maçta ceza almamamı temin etmiştir. Aynı yılın sonunda da ligi şampiyon olarak tamamladık."
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın durumuyla ilgili, iddianın boyutuna ve kesinleşen yargı kararına göre hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Araştırma zahmetinde bulunmadan, internette görebileceği ham bilgiyi abartarak yayınlamak, kötü niyet değilse bile kötü gazeteciliktir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:25
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
kuddusi yılmaz dursun bence artık durma o koltukta ne olur galatasarayı sevıyorsan cek gıt
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Gomis heyecanı
Toplam 55
Yorum
Akrabası mısın ? Rodallega ile heralde kan bağın var , Gomis'in yanından geçemez kalite olarak
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
bülent aziz yıldırımdan daha cok kupa görmüş sabri reis helal :)
Kayserispor'dan Sumudica açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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