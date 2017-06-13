Erdal Öztürk'ü Süper Lig ekibi kaptı
Kayserispor kulübü, Bayer München’in 2'nci takımının genç yıldızı Erdal Öztürk’ü renklerine bağladı.
Beşiktaş başta olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu; çifte pasaportlu Erdal Öztürk, Türkiye yerine Almanya U21 takımından yana kullanmıştı. Bayern München 2'nci takımında orta sahada oynayan oyuncunun transferi bugün Kayserispor ve Bayern München kululüpleri arasındaki karşılıklı anlaşmanın ardından gerçekleşti. Kayserispor ilerde genç futbolcuyu başka bir kulübe verdiği takdirde Alman kulübüne yüzde 20 pay verecek. Kulüp başkanı Erol Bedir, "Bir süreden beri takip ettiğimiz Erodal Öztürk gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık'' dedi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 13:39
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Şampiyon olacağız
Toplam 61
Yorum
BJKONE fb tek kar etcegı tek madde puan başı 4bin euro maddesi,gelecek sezonda 55 puanı gecemeyecegımız ıcın cok para vermıyeceksınız puahahahhaha
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 3
Yorum
Yalçın Üzerinde isimleri yazmayan formalarla oynatsalar, yüzlerini de gizleseler, ATALAY'ın bu futbolcudan aşağı kalır yanı yok. Hemde daha az maliyet, daha fazla aidiyet duygusuyla oynayacaktır. Ticaret yapıyorsanız, Yatırım yapacaksanız üretin satın alıp satarak olmuyor bu işler. Neden mi? sadece bir yıl takip ederek kasetlerden futbolcu izleyerek yaptığın yapacağın yatırım hüsranla sonuçlanır. Bakın Benfica'ya, Porto'ya, 3 sene 4 sene izliyor bir oyuncuyu.
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Başarıya aç olmalı
Toplam 4
Yorum
Yalçın 11 Hırvat oyuncu ile çalışmak istiyorsan, HIRVATİSTAN'a dön o zaman
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