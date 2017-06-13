 Erdal Öztürk'ü Süper Lig ekibi kaptı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Erdal Öztürk'ü Süper Lig ekibi kaptı

    Erdal Öztürk'ü Süper Lig ekibi kaptı

    Kayserispor  kulübü, Bayer München’in 2'nci takımının genç yıldızı Erdal Öztürk’ü renklerine bağladı.

    Beşiktaş başta olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu; çifte pasaportlu Erdal Öztürk, Türkiye yerine Almanya U21 takımından yana kullanmıştı. Bayern München 2'nci takımında orta sahada oynayan oyuncunun transferi bugün Kayserispor ve Bayern München kululüpleri arasındaki karşılıklı anlaşmanın ardından gerçekleşti. Kayserispor ilerde genç futbolcuyu başka bir kulübe verdiği takdirde Alman kulübüne yüzde 20 pay verecek. Kulüp başkanı Erol Bedir, "Bir süreden beri takip ettiğimiz Erodal Öztürk gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kazandırdık'' dedi.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:39
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