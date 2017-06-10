Kayserispor'un yeni teknik direktörü Rumen Sumudica

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor ilk olarak teknik direktör belirsizliğine son verdi. Sarı kırmızılı takımın 2016-17 sezonundaki son 6 maçta görev yapan teknik direktör Mesut Bakkal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Erol Bedir, transfer komitesinin yaptığı değerlendirme, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ve Fenerbahçe'nin unutulmaz Rumen file bekçisi Datcu'nun da olumlu referans vermesi üzerine 46 yaşındaki Marius Sumudica'yı İstanbul'a davet etti.



İstanbulda futbol Şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Kayserispor'un teklifini prensipte kabul eden Rumen teknik adamla dün saat 19.30 uçağıyla Kayseri'ye hareket etti. Ancak İstanbul-Kayseri seferini yapan uçak, Ankara üzerinde arıza yaptığı için İstanbul'a geri döndü.



1 saatlik bekmemenin ardından yolculara tehsis edilen ikinci bir uçakla Rumen teknik direktör saat 22.30 sıralarında kulüp tesislerine geldi. Yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık mukaveleyi imzaladı.



Son iki sezondur Romanya'nın Astra Giurgiu takımını çalıştıran 2015-2016 sezonunda Romanya şampiyonluğu yaşamış olan Teknik direktör bir kere de Romanya süper kupasını kazanma başarısı göstermişti. Dün gece geç saatlerde Kayseri'ye gelerek Kadir Has Tesislerinde kulüp başkanı Erol Bedir ve yönetimle bir araya gelen Rumen teknik adam, "Merhaba. Türkiye'yi biliyorum. Daha önce Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşma yapmıştık. Geçmiş dönemde Gaziantepspor'dan teklif almıştım. Buraya gelmeden çeşitli takımlardan da teklif aldım ama ben tercihimi Kayserispor'dan yana yaptım. Burada olmaktan mutluyum. Ben biraz deli, biraz çılgınım yani hırslıyım umarım burada güzel zamanlar geçiririz" dedi.