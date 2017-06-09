Kayserispor'a Rumen hoca
Sergen Yalçın'la devam etmeme kararı alan Kayserispor takımın başına Rumen teknik adam Marius Sumudica'yı getirdi.
Kayserispor'u 2017-2018 sezonunda Romanya'nın Astra takımının teknik direktörü, Marius Sumudica çalıştırıcak.
Kayserispor kulübü, Lucescu ve Datcu'nun önerisiyle Romanya'da başarılı hocası 46 yaşındaki Sumudica ile anlaşmaya vardı.
Uçakla İstanbul'a gelen Roman Hoca'nın bu gece Kayseri'ye gelerek, yarın sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımı en son Mesut Bakkal çalıştırmıştı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:22
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
Kayserispor'a Rumen hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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