Kayserispor'a Rumen hoca

Kayserispor'u 2017-2018 sezonunda Romanya'nın Astra takımının teknik direktörü, Marius Sumudica çalıştırıcak.



Kayserispor kulübü, Lucescu ve Datcu'nun önerisiyle Romanya'da başarılı hocası 46 yaşındaki Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Uçakla İstanbul'a gelen Roman Hoca'nın bu gece Kayseri'ye gelerek, yarın sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımı en son Mesut Bakkal çalıştırmıştı.