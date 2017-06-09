 Kayserispor'a Rumen hoca – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Kayserispor'a Rumen hoca

    Kayserispor'a Rumen hoca

    Sergen Yalçın'la devam etmeme kararı alan Kayserispor takımın başına Rumen teknik adam Marius 'yı getirdi.

    Kayserispor'u 2017-2018 sezonunda Romanya'nın Astra takımının teknik direktörü, Marius çalıştırıcak.

    Kayserispor kulübü, Lucescu ve Datcu'nun önerisiyle Romanya'da başarılı hocası 46 yaşındaki Sumudica ile anlaşmaya vardı.
    Uçakla İstanbul'a gelen Roman Hoca'nın bu gece Kayseri'ye gelerek, yarın sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımı en son Mesut Bakkal çalıştırmıştı.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:22
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