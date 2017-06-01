Bakkal geleceği hakkında konuştu

Kulübün Karpuzatan Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Kardemir Karabükspor maçında çok ciddi oynadık. Çok gol pozisyonuna girdik. Çok çalıştık. Oyundan kopmadık. Galip gelmek önemli değil önemli olan mücadele, biz de bunu yaptık. Maçın skoru 6-1 ya da 6-2 olabilirdi. Ama berabere kaldık. Sporcularım oyun düzeninden hiç kopmadılar'' diye konuştu.

Mesut Bakkal, 6 maçı boş geçmiş olan takımın, son 5 maçını kazandığını vurgulayarak, ''Geldiğimizden beri istediğimiz tek bir şey vardı; o da takımın ligde kalması. Bunu başardığımız için mutluyum. Şimdi önümüzde Medipol Başakşehir maçı var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Sezonu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kayseri'deki bu camianın ligde kalması beni çok sevindirdi. Ligin son maçına ciddiyetle çalışıp elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Mesut Bakkal, gelecek sezon Kayserispor'da kalıp kalmayacağı şeklindeki bir soruya da, ''Ben Kayserispor ile 6 maçlık dönem için anlaştım. Ligin bitmesini bekliyoruz. Şartlar ne getirir bilmiyorum. Şu an için yönetimle konuştuğumuz bir şey yok. Yönetiminde tasarrufu vardır. Aklında bir şey vardır. Ben iyi ki buraya gelmişim. Şartlar ne getirir bilmiyorum. Önemli olan Kayserispor'un ligde kalmasıydı, bunu başardığımız için mutluyum" yanıtını verdi.



MESLEK ODALARINDAN KAYSERİSPOR'A ZİYARET

Kulübün Karpuzatan'daki Kadir Has Tesisleri'ne gelen Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ile işadamı Hacı Ali Sözduyar, Kulüp Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Mesut Bakkal ve sporcularla görüştüler.



İç Anadolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, "Esnaf teşkilatları olarak buraya teşekkür etmek için geldik. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ne kadar önemli ise, Kayserispor'un da kümede kalması o kadar önemli. Hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Başkanımız Erol Bedir Kayserispor'da büyük bir özgüven ile takımı dipten aldılar. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek Kulüp Başkanı Erol Bedir'e çiçek ve plaket taktim etti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de ziyaretçilere teşekkür ederek, ''Gerek Mustafa Bey, gerekse de meslek odaları başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Yönetimimiz, hocamız ve sporcu kardeşlerimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şu sıcak destek, maça gelebilenlerin desteği gelemeyenlerin duaları ve destekleri olmasa bunu başaramazdık. Konyaspor maçından sonra çok şükür son 3 maça stressiz çıkar duruma geldik. Destekleriniz için tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.



''BAKKAL'IN HİÇ VERESİYESİ YOK''

Ziyarette Teknik Direktör Mesut Bakkal'a çiçek ve plaket veren Kayseri Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Orhan Batur, Mesut Bakkal'ı işaret ederek "Maşallah Bakkal'ımızın hiç veresiyesi yok hep peşin alıyor" dedi. Batur, "Mesut Bakkal göreve geldi geleli, takım hiç yenilmedi. İki haftadır berabere kalıyoruz ama olsun. Sporcularımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocama bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, ''Bu nazik davranışınızdan dolay teşekkür ediyorum. Umarım Kayserispor bundan sonra daha iyi yerlerde bulunur" dedi.