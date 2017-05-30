Bakkal rüzgarı

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'un başına getirilen Teknik Direktör Mesut Bakkal, 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ikinci yarısına Sergen Yalçın ile giren ve 3 büyüklere karşı aldığı flaş skorlarla adından söz ettiren Kayserispor, daha sonraki haftalarda düşüşe geçmişti. Teknik patron Bakkal, "Takımın kalitesine güvendim ve takım da beni mahcup etmedi" dedi