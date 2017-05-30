 Bakkal rüzgarı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Bakkal rüzgarı

    Bakkal rüzgarı
    Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'un başına getirilen Teknik Direktör Mesut Bakkal, 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ikinci yarısına Sergen Yalçın ile giren ve 3 büyüklere karşı aldığı flaş skorlarla adından söz ettiren Kayserispor, daha sonraki haftalarda düşüşe geçmişti. Teknik patron Bakkal, "Takımın kalitesine güvendim ve takım da beni mahcup etmedi" dedi
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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