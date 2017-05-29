Mesut Bakkal Kayserispor ile çıktığı 5 maçta yenilmedi

Ligin ikinci yarısına Sergen Yalçın ile giren ve 3 büyüklere karşı aldığı flaş skorlarla adından söz ettiren Kayserispor, daha sonraki haftalarda düşüşe geçti. Sarı-kırmızılıların ligin 28. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesinin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa etti. Yalçın'ın istifasıyla birlikte 24 Nisan'da Mesut Bakkal dönemi başladı. Bakkal, ligde zor günler geçiren ve düşme hattından kendisini kurtarmaya çalışan Kayserispor'un başında ilk çıktığı Alanyaspor maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Daha sonraki haftalarda deplasmanda Trabzonspor'u 3-2, evinde de Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Kayserispor sonraki haftalarda Adanaspor ve Kardemir Karabükspor ile berabere kaldı.



Teknik Direktör Mesut Bakkal, bu sonuçlarla takımın başında çıktığı 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi ve 11 puan toplayarak lige tutunmayı başardı.