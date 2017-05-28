Mesut Bakkal Karabük maçını yorumladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bakkal, iki takımın da ligde yerinin garanti olmasına rağmen çok tempolu ve pozisyonlu bir maç izlettirdiklerini söyledi.



Mesut Bakkal, "Kendi açımızdan galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Dikine oynayan rakibine oynamaya çalışan öne gidip gol pozisyonu üreten bir Kayserispor vardı. İyi futbol için seviyorum ama kaçırdığımız goller için üzülüyorum. Bu kadar üretken bir takımın gelecek haftaki maçta da goller atacağını düşünüyorum. İki tarafta maçı kötüleştirmedi. Biz özellikle Karabükspor'un, içerideki maçlarında çok etkili olduğunu iyi analiz ettik. Oynama alanı ve fazla pozisyon vermedik. 2 tane yan toptan gol yedik bu bizim için handikap. Puan aldığım için sevinçliyim. Pozisyon ürettiğimiz için memnunun ama atamadığımız için haksız beraberlikle buradan ayrıldığımız için üzgünüm. Önemli olan bizim için ligde kalmaktı, bunu başardık. Namağlup durumumuz devam ediyor bu benim için ayrı bir sevinç" dedi.

