Kayserispor transferde erkenden kolları sıvadı
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda küme düşme korkusu hisseden Kayserispor'da yönetim, gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için ligin sona ermesini beklemeden transfer hamlesini başlattı.
Ligin 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Kayserispor'da yönetim, bu maçın ardından transfer çalışmalarını başlattı.
Çok sayıda futbolcunun yer aldığı bir liste hazırlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, her mevki için 15-20 futbolcu alternatifli 300 civarında oyuncunun bulunduğu transfer havuzu oluşturdu.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtikten sonra bitime 3 hafta kala ligde kalmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Çok büyük emekler verildiğini, sıkıntılar çekildiğini aktaran Bedir, benzer sıkıntıları bir daha yaşamak istemediklerini vurguladı.
- "3 futbolcunun sözleşmesi bitiyor"
Bedir, bu nedenle, ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledikleri Atiker Konyaspor maçının ardından gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Hali hazırdaki kadromuzda 3 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor, 4 kiralık oyuncumuz var, kadroda eksik bölgelerimiz var. Bunların hemen hazırlıklarına başladık, içeride ve dışarıda yerli ve yabancı çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar bir program geliştirdi. 300 civarında, her mevkiden 15-20 oyuncu portföyü oluşturuyorlar. Bunların içerisinde bizim istemediklerimiz olacak, bizim istediğimiz halde bizi istemeyecek oyuncular olacak, ekonomik olarak hesaplarımızın tutmadığı faktörler olacak ama kaybedecek zamanımız yok."
Mevcut kadroyu bu yılın başında ara transfer döneminde oluşturduklarını ve bu noktalara geldiklerini dile getiren Bedir, "O kısa zamanda kadroyu oluşturmanın zorluğunu, sıkıntısını yaşamış birisi olarak biraz daha önce davranıp sezona biraz daha rahat girmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon Kayserispor alt sıralarda kesinlikle anılmayacak. Yukarılarda artık nerede yer bulursak onun için çabalayacağız." diye konuştu.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:06
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 12
Yorum
alex ya ne gerek var lensi almaya zaten hakemler size çalışıyor.takımınız iyi olsada kötü olsada maçları size kazandırıyorlar masrafa gerek yok.
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 6
Yorum
bunu aklınızdan çıkarmayın tamamen idari ve yönetimsel hata sebebiyle kulübe çıkan bu faturaları Dursun ve yönetimi cebinden ödemezse o kulübü başlarına yıkarız
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 51
Yorum
fb1907 evet o bayrakların üzerindede emeği geçen bütün hakemlerin portreleri yer almalı.
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