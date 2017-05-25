 Deplasman kurtardı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Deplasman kurtardı

    Deplasman kurtardı
    A.Konya'yı yenerek ligde kalan , deplasmandaki performansıyla ateş hattından sıyrıldı. 16 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 16 puan toplayan sarı-kırmızılılar, deplasmanlardaki başarılı performansıyla lige tutundu.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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