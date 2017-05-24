Kayserispor'da, Karabükspor mesaisi başladı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma koşusunun ardından futbolcular kondisyon ve teknik ağırlıklı çalışma yaptı.
Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmanda Mesut Bakkal, genç takımdan 6 oyuncuya da forma şansı verdi.
Yaklaşık 2 saat süren idmana izinli Raheem Lawal katılmadı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:12
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Mustantik Sakatlığının yerine oyuncu alabiliyorsan her oyuncu satılır.Yeterki iyi fiyata sat ve aldigin oyuncuda iyi olsun.Değ.her zaman iyidir.
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