 Kayserispor'da, Karabükspor mesaisi başladı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'da, Karabükspor mesaisi başladı

    Kayserispor'da, Karabükspor mesaisi başladı

    , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma koşusunun ardından futbolcular kondisyon ve teknik ağırlıklı çalışma yaptı.

    Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmanda Mesut Bakkal, genç takımdan 6 oyuncuya da forma şansı verdi.

    Yaklaşık 2 saat süren idmana izinli Raheem Lawal katılmadı.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:12
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