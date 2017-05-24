Kayserispor, kalan iki maçını da kazanmak istiyor

Sezonun son deplasman maçı için Karabük'e gidecek olan Kayserispor bu müsabaka için çalışmalarına başladı. Haftanın ilk antrenmanına, hafif sakatlıkları bulunan Kana Bıyık ve Umut Sönmez ile izinli olan Kubilay, Deniz Türüç, Halil Efe ve Erkan Kaş katılmadı.



Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Kalan iki maç bizim için geçen üç maçın aynası olacak. Dört maçlık bir yenilmezliğimiz var. Adanaspor maçını kazanmak isterdik ancak olmadı. Kümede kalmanın verdiği bir rehavet de olabilir. Ama yine de pozitif oynadık. Bu yenilmezlik serimizi Kardemir Karabükspor maçında da devam ettirmek istiyoruz. Kalan iki maçı da kazanmak istiyoruz. Ligi ne kadar iyi yerde tamamlarsak bizim için o kadar iyi" diye konuştu.