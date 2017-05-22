 Kayseri çok ‘Mesut’ – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kayseri çok ‘Mesut’

    Kayseri çok ‘Mesut’
    Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, Mesut Bakkal'ın gelmesiyle takımın yeniden konsantrasyonunun arttığını ve kısa sürede başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Bakkal ile hem takımın hem de yönetimin uyum sağladığını belirten Eskici, "Onunla devam edeceğiz" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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