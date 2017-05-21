Kayseri fren yaptı
Mesut Bakkal’ın göreve gelmesiyle 3 maç kazanan Kayseri, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de Kayserispor küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle ilk yarıda Adanaspor kalesinde baskı kuran Kayserispor, 34. dakikada Samba Sow'un golüyle öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Adanaspor'da Renan Foguinho, 81. dakikada attığı golle skoru ilan etti: 1-1. Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 37 yaparken, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 4. maçta ilk kez puan kaybetti.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
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Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
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Atillas-BJK Akıl mantık
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