Kayseri fren yaptı

Mesut Bakkal’ın göreve gelmesiyle 3 maç kazanan Kayseri, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de Kayserispor küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle ilk yarıda Adanaspor kalesinde baskı kuran Kayserispor, 34. dakikada Samba Sow'un golüyle öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Adanaspor'da Renan Foguinho, 81. dakikada attığı golle skoru ilan etti: 1-1. Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 37 yaparken, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 4. maçta ilk kez puan kaybetti.