 Kayseri, Veli’yi istiyor – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayseri, Veli’yi istiyor

    Kayseri, Veli’yi istiyor
    Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak'a Kayserispor talip oldu. Mesut Bakkal yönetiminde ligde kalmayı garantileyen Sarı-Kırmızılılar'ın maliyetsiz durumda takıma kazandırabileceği için Veli önerisine sıcak baktığı, Başkan Erol Bedir'in bu transfer konusunda söz kestiği ifade edildi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri, Veli’yi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.