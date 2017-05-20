Kayseri, Veli’yi istiyor

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak'a Kayserispor talip oldu. Mesut Bakkal yönetiminde ligde kalmayı garantileyen Sarı-Kırmızılılar'ın maliyetsiz durumda takıma kazandırabileceği için Veli önerisine sıcak baktığı, Başkan Erol Bedir'in bu transfer konusunda söz kestiği ifade edildi.