Kayseri ve Adana yenişemedi
Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Kayserispor, Adanaspor ile karşılaştı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ve Süper Lig’de kalması kesinleşen Kayserispor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Kayserispor 34. Dakikada Samba Sow'un golüyle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak Adanaspor'da Foguinho 81. Dakikada kullandığı serbest vuruşla attığı golle durumu 1-1'e getirdi. 90. Dakikada Kayserispor gole çok yaklaşsa da maçta başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.
Büyükşehir Bld Kadir Has Stadyum'unda saat 16:00'da başlayan mücadeleyi hakem Tolga Özkalfa yönetti.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:11
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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