 Kayseri ve Adana yenişemedi – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kayseri ve Adana yenişemedi

    Kayseri ve Adana yenişemedi

    Spor Toto Süper Lig  32. hafta mücadelesinde Kayserispor, Adanaspor ile karşılaştı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ve Süper Lig’de kalması kesinleşen Kayserispor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

    Kayserispor 34. Dakikada Samba Sow'un golüyle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak Adanaspor'da Foguinho 81. Dakikada kullandığı serbest vuruşla attığı golle durumu 1-1'e getirdi. 90. Dakikada Kayserispor gole çok yaklaşsa da maçta başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.

    Büyükşehir Bld Kadir Has Stadyum'unda saat 16:00'da başlayan mücadeleyi hakem Tolga Özkalfa yönetti.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:11
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