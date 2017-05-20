Kayseri ve Adana yenişemedi

Kayserispor 34. Dakikada Samba Sow'un golüyle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak Adanaspor'da Foguinho 81. Dakikada kullandığı serbest vuruşla attığı golle durumu 1-1'e getirdi. 90. Dakikada Kayserispor gole çok yaklaşsa da maçta başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.

Büyükşehir Bld Kadir Has Stadyum'unda saat 16:00'da başlayan mücadeleyi hakem Tolga Özkalfa yönetti.