“Ligde kalmanın keyfini sürüyoruz”
Kayserispor’da Süper Lig’de kalmanın sevinci yaşanırken, hafta sonu oynanacak olan Adanaspor karşılaşmasının hazırlıkları da aralıksız devam ediyor.
Bakkal: "Ligde kalmanın keyfini sürüyoruz"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Mesut Bakkal, Süper Ligde kalmanın tadını çıkardıklarını söyleyerek, kalan 3 maça da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade etti. Bakkal, "Kümede kaldığımız için sevinçliyiz. Hem ekibim hem de futbolcular olarak ligin 3 haftası kala ligde kaldığımız için keyfini sürüyoruz. Kalan 3 maçımız var, 3 maça da talibiz, kazanmak istiyoruz. Geçen 3 maça değinmek istiyorum. Hem iyi oynadık, hem oyun olarak rakiplere üstünlük kurduk hem de maç kazanmasını bildik. Şimdi ben ve oyuncularımın bundan sonraki 3 maçtaki amacı taçlandırmak. Yani 3 maçı da kazanmak; içerideki Adana, sonra Karabük ve Medipol Başakşehir maçı. Sezonu kümede kalarak bitirmek benim için en önemlisiydi. Görevimizi yaptık, sevinçliyiz. İyi oynuyoruz, takımımızdaki her şey iyi. Yönetimin inanılmaz bir çabası var, onlara da teşekkür ediyorum. Her şey güzel gidiyor, inşallah bundan sonra da hiçbir aksilik olmadan son 3 maçımızı tamamlarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Başkasının durumu bizi ilgilendirmiyor"
Ligin son haftası Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile karşılaşılacak maçın hatırlatılması üzerine Bakkal, "Bir başkasının durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz her maça kazanma adına çıkıyoruz. Hiç kimseye burada izin verilmedi, bütün takımla çalışıyoruz" diye konuştu.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:02
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G.Saray'ın bayramı yarın kutlanacak
Toplam 2
Yorum
17 YIL 17 YILDIR TEKRARLANMAYAN VE İLERİSİ GÖRÜLMEYEB BAŞARI BİR KULÜBÜN BASARSIZ OLDUGUNUN GÖSTERGESİDİR.
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Sinan Erdem'de hummalı çalışma
Toplam 1
Yorum
alex10 abdi ipekçinin de yıkılıp yenielnmesi daha buyumesi gerek. basket bukadar trend olmuşken tüm orgnzsynları almak lazım.turizm de canlanır
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Aslan Gomis!
Toplam 38
Yorum
Yasama Bırakın sabunluk yıldızları almayı. 3,5 m verilecek oyuncu lazım değil. Hatta Muslera ile Sinaijderi de satın. Musleraya 3,5 m verilmez.
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