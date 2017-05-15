Kayserispor'da hedef 8'incilik

Başkan Erol Bedir, Adanaspor'un Trabzonspor'la beraberliği, Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmesi, Gaziantepspor'un da Galatasaray'a mağlup olmasıyla takımının matematiksel olarak Süper Lig'de kaldığını hatırlatırken şunları söyledi:



"İkinci yarıda kulübü devraldığımızda kendimize 39-40 puan hedefi koymuştuk. Matematiksel olarak nasılsa ligde kaldık deyip, ipin ucunu kaçırmak gibi bir düşüncemiz yok.



En formda, en güçlü kadromuzla kalan 3 maçımızdan 9 puan alıp, sezonu öyle kapatacağız.



Küme düşme hattından son anda kurtulmuş bir takım değil, ligi 8 sırada bitiren bir takım olmak istiyoruz. Bizim için lig henüz bitmedi. Taraftarımızda son maça kadar bizi yalnız bırakmasın."