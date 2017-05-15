Kayserispor'da hedef 8'incilik
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin ligde kalmayı garantilemesinin bir rehavete yol açmayacağını belirtti, "Kalan 3 maçta 9 puanı hedefliyoruz. 3 maçımızı kazanıp ligi 8'inci sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.
Başkan Erol Bedir, Adanaspor'un Trabzonspor'la beraberliği, Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmesi, Gaziantepspor'un da Galatasaray'a mağlup olmasıyla takımının matematiksel olarak Süper Lig'de kaldığını hatırlatırken şunları söyledi:
"İkinci yarıda kulübü devraldığımızda kendimize 39-40 puan hedefi koymuştuk. Matematiksel olarak nasılsa ligde kaldık deyip, ipin ucunu kaçırmak gibi bir düşüncemiz yok.
En formda, en güçlü kadromuzla kalan 3 maçımızdan 9 puan alıp, sezonu öyle kapatacağız.
Küme düşme hattından son anda kurtulmuş bir takım değil, ligi 8 sırada bitiren bir takım olmak istiyoruz. Bizim için lig henüz bitmedi. Taraftarımızda son maça kadar bizi yalnız bırakmasın."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:29
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 7
Yorum
Aslan BU YASLI KADROYA KIMSE GELMEK ISTEMEZ TAKIMDA LINNES VE BRUMA DISINDAKILER RAKIBININ ARKASINDA KALIYOR BU TAKIM AGIR CEKIM OLDU
- Ozi’ye süper zam
Toplam 12
Yorum
Gold Eğri oturup doğru konuşmak lazım ki Oğuzhan, küçük maçların büyük oyuncusu...
- Kale artık kapansın
Toplam 2
Yorum
ne kadar zaman oldu sanki yeni birsey. Hadi kaleciyi her sene degistirip deniyorlar da sezn basinda Tosic Marcelo ya güvenip stoper almamak nedir? Hani Mitrovi
Kayserispor'da hedef 8'incilik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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