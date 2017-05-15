 Kayserispor'da hedef 8'incilik – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kayserispor'da hedef 8'incilik

    Kayserispor'da hedef 8'incilik

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin ligde kalmayı garantilemesinin bir rehavete yol açmayacağını belirtti, "Kalan 3 maçta 9 puanı hedefliyoruz. 3 maçımızı kazanıp ligi 8'inci sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.

    Başkan Erol Bedir, Adanaspor'un Trabzonspor'la beraberliği, Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 4-2 yenmesi, Gaziantepspor'un da Galatasaray'a mağlup olmasıyla takımının matematiksel olarak Süper Lig'de kaldığını hatırlatırken şunları söyledi:

    "İkinci yarıda kulübü devraldığımızda kendimize 39-40 puan hedefi koymuştuk. Matematiksel olarak nasılsa ligde kaldık deyip, ipin ucunu kaçırmak gibi bir düşüncemiz yok.

    En formda, en güçlü kadromuzla kalan 3 maçımızdan 9 puan alıp, sezonu öyle kapatacağız.

    Küme düşme hattından son anda kurtulmuş bir takım değil, ligi 8 sırada bitiren bir takım olmak istiyoruz. Bizim için lig henüz bitmedi. Taraftarımızda son maça kadar bizi yalnız bırakmasın."

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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