 İpler Kayseri’nin elinde – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İpler Kayseri’nin elinde

    İpler Kayseri’nin elinde

    Kayseri’de Başkan , Konya maçının önemine değindi: "Aşağı ve yukarı yaklaşma şansımız eşit. hedefler için yenmemiz şart"

    , ateş hattının kaderini belirleyecek maçta evinde A.Konyaspor'la final gibi bir maça çıkacak. Başkan Erol Bedir, Konya maçının büyük önem taşıdığını belirterek, "Kazanmamamız halinde ligde kalmak ve yeni hedefler koyabilmek adına ciddi yol almış olacağız. Ligde 10. takımla da 16. takımla da aramızda 6 puan fark var. Yani ligde aşağı veya yukarı tarafa yaklaşma şansımız eşittir. Bu açıdan Konyaspor maçı çok önemli bir başlangıçtır. Kalan 4 maçımızın hepsi final niteliğinde olmasına rağmen hedeflerimizin gerçekleşmesi için Konyaspor karşılaşmasından mutlaka 3 puanla ayrılmak zorundayız" diye konuştu.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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